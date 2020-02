Une spin-off de l'ULB lève 5,6 millions pour développer un traitement contre le cancer du poumon

InhaTarget Therapeutics a levé 5,6 millions d'euros pour développer un traitement innovant du cancer du poumon par inhalation, annonce dimanche cette société spin-off de l'Université libre de Bruxelles (ULB). Ces fonds soutiendront les activités de l'entreprise pendant plus de trois ans, et notamment les études précliniques non réglementaires sur ses produits actuels et le lancement d'un premier essai clinique sur le produit phare de la société: une formulation sous forme de poudre sèche pour inhalation.

Fondée en août 2019, InhaTarget Therapeutics est basée sur plus de dix ans de recherche appliquée dédiée au traitement inhalé du cancer du poumon menée

dans le laboratoire de Pharmacie et Biopharmacie de l'ULB. L'entreprise a réussi à rassembler des investisseurs complémentaires, dont Sambrinvest et plusieurs autres investisseurs privés. Grâce à ce financement privé, la structure peut également compter sur un soutien financier de la Région wallonne pour plus de 2,6 millions d'euros sous forme de subsides et avances récupérables.

Son produit phare, CIS-DPI, est une formulation sous forme de poudre sèche pour inhalation de cisplatine, un composé de chimiothérapie conventionnel. Un procédé qui offre de nombreux avantages dans le traitement du cancer du poumon: déposition d'une grande quantité de cisplatine dans les poumons profonds, contrôle de la libération pulmonaire du produit pour en améliorer la tolérance locale et rétention prolongée dans les poumons afin d'en maintenir son effet thérapeutique, liste InhaTarget Therapeutics.

D'après la société, la chimiothérapie sous forme de poudre sèche pour inhalation est une approche thérapeutique tout à fait innovante et prometteuse dans le cancer du poumon, notamment en combinaison avec les traitements standards actuels comme l'immunothérapie.