Une solidarité européenne accrue "cachée derrière la technicité de la politique monétaire"

Alors que les modalités d'un plan de relance économique européen sont encore loin d'être négociées, la Banque Centrale Européenne a pris cette semaine une décision technique, mais qualifiée de "cruciale". La Banque Centrale Européenne acceptera désormais des obligations d’Etats "pourries" comme garantie bancaire. Son objectif est de maintenir la possibilité de financement des entreprises en difficultés, par les banques de la zone euro, alors que la dégradation de certaines obligations européennes pointe le bout de son nez. Explications.

Il ne s'agit pas d'une mesure de relance, mais bien de soutien - de perfusion - aux entreprises de la zone euro. L’économie est placée en coma artificiel pour lutter contre le Covid-19. Les risques de faillites d’entreprises sont énormes, parce qu’elles ont des coûts à assumer, mais (presque) plus aucune recettes. Pour survivre, les entreprises sont donc nombreuses à devoir emprunter de l’argent auprès d’une banque.

Prêteur sur gage

Mais pour qu'une banque puisse être en mesure de prêter aux entreprises, elle doit pouvoir elle-même en cas de besoin, s’alimenter en liquidités auprès d'une banque centrale, comme la Banque Nationale de Belgique. Et comme le précise d'emblée Eric Dor, directeur des études économiques à l'Ieseg (Lille et à Paris), " les Banques Centrales prêtent aux banques, mais sur gage. Elles demandent des garanties".

A l'instar du mont-de-piété, le prêteur sur gage accepte de vous prêter de l'argent contre une garantie, par exemple une montre en or, parce qu’il sait qu’elle aura toujours de la valeur demain, si vous ne le remboursez et qu’il doit la revendre pour "se refaire". Mais le prêteur sur gage n’accepte pas les montres cassées en garantie.

Montres en or et dettes publiques

De la même manière, les banques centrales demandent aux banques auxquelles elles prêtent, que ces dernières déposent des actifs en garantie ("collatéral"), que la banque centrale pourra saisir et vendre pour se rembourser, si jamais la banque emprunteuse ne rembourse pas. Dans la pratique, il s'agit essentiellement de titres de dette publique. Mais comme la banque centrale qui prête ne veut évidemment pas faire de pertes, elle a des exigences de qualité. Elle n'accepte que les actifs à qui les agences de notations ont donné un bon "rating" (dites "investment grade" dans le jargon). Pas les montres cassées, donc.

Eviter un cataclysme économique

"Le problème, c'est que l'on sait que certaines agences de notation vont dégrader la note de certains pays, dont l'Italie", souligne Eric Dor. Les dépenses publiques du pays (mais il est loin d'être le seul) explosent pour faire face à la crise du Covid-19. Le risque, c'est donc que les obligations italiennes soient considérées comme plus risquées demain, dégradées à cause d'un risque d'insolvabilité accru. "Et si la dette italienne est dégradée au point de ne plus remplir les conditions exigées par la BCE, les banques italiennes ne pourront plus obtenir de crédit de leur banque centrale en déposant ces actifs de dette publique italienne en garantie".

Et le risque est donc bien celui d'une fin des prêts bancaires aux entreprises italiennes. Ce qui serait une catastrophe économique monumentale pour l’Italie.

C'est ici qu'intervient la décision technique prise par la BCE ce mercredi. Si la dette d'un pays de la zone euro devait être dégradée, être notée comme plus "spéculative", elle pourra quand même (sous conditions) servir de garantie. L’objectif, à nouveau, n'est pas "d'aider les banques pour aider les banques", mais bien que celles-ci puissent continuer à emprunter pour prêter aux entreprises qui en ont besoin.

Solidarité monétaire...

Accepter des garanties plus risquées est bien un renoncement à une règle sur laquelle l'Allemagne et la Finlande se montraient intransigeantes jusqu'à présent. Parce qu'en cas de pertes, de crédits défaillants, de garanties insuffisantes, en bout de course c'est une perte pour la banque centrale concernée, le prêteur initial. Or, "les règles de la BCE disent que les pertes potentielles des prêts de politique monétaire sont mutualisés entre toutes les banques centrales de la zone euro", précise, Eric Dor.

"Donc quand on autorise la Banque d'Italie à prendre plus de risques pour prêter aux banques italiennes, cela implique qu'on accepte d'exposer aussi davantage les autres banques centrales. C'est donc bien une forme de solidarité entre les différents pays de la zone euro".

...cachée derrière la technicité

Nous sommes encore loin d'une mutualisation des dettes publiques au niveau européen. Cette limite politique est presque un tabou, notamment aux Pays-Bas ou en Allemagne, l'idée circulant encore que les budgets des pays du Sud de la zone euro sont nécessairement gérés de manière irresponsable. Mais alors pourquoi une solidarité, monétaire, entre pays?

"Le laxisme monétaire a toujours été une limite aussi, pour des pays comme l'Allemagne ou les Pays-bas et d'autres", mais Eric Dor estime que "les dirigeants de ces pays sont actuellement plus enclins à lâcher du lest en matière monétaire. Et à accepter des formes de solidarité cachée derrière la technicité de la politique monétaire. Sans doute parce que justement ce serait moins flagrant aux yeux de leurs opinions publiques, et qu'ils ont moins peur des conséquences politiques".