Une soixantaine de webshops frauduleux utilisant le nom de domaine .be démantelés

Depuis le début de l'année, 58 webshops (boutiques en ligne) utilisant un nom de domaine .be ont été démantelés, indique vendredi BeCommerce, l'association des entreprises de commerce électronique. À l'occasion de cette journée thématique, BeCommerce souhaite mettre en garde contre les boutiques en ligne frauduleuses qui circulent.

L'année dernière, quelque 25.000 domaines .be ont été ajoutés grâce à la technologie de l'e-commerce électronique. Parmi ceux-ci, DNS Belgique a pu identifier et démanteler environ 58 fraudes. En 2020, 276 boutiques frauduleuses avaient été identifiées.

"Le travail effectué par DNS Belgique est très utile et contribue chaque jour à rendre le paysage de l'e-commerce belge un peu plus sûr. Cependant, il y a toujours des sites web frauduleux et du travail à faire: malheureusement, il y a encore des boutiques en ligne frauduleuses actives sur le marché belge, que ce soit avec un nom de domaine be. ou un autre, comme .com ou .nl. C'est pourquoi nous pensons qu'il est très important de communiquer clairement aux consommateurs sur les boutiques en ligne dignes de confiance et de leur permettre ainsi de faire leur shopping en toute confiance", a expliqué Sofie Geeroms directrice générale de BeCommerce.

