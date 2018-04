Une septantaine de Lidl en grève ce jeudi: "Les travailleurs sont déterminés, ils en ont marre"

Le mouvement de grève se poursuit chez Lidl. Vers 9h, une septantaine de magasins étaient fermés, indique la direction. Selon la CNE, tous les magasins Lidl du Hainaut resteront fermés aujourd'hui. "La situation peut encore évoluer au cours de la journée", affirme la vice-présidente du syndicat socialiste, Myriam Delmée.

La direction dit espérer que les pourparlers puissent reprendre rapidement, mais pour l'heure "aucune nouvelle concertation n'est prévue", affirment les syndicats.

Le personnel dénonce notamment la surcharge de travail avec la montée en gamme de Lidl. Selon Françoise Malherbe, déléguée SETCa, "on nous demande d'effectuer toujours plus de travail avec moins de moyens et moins de personnel"

Myriam Delmée, la vice-présidente du SETCa, dénonce ce jeudi matin la pression de la direction. "Le management passe auprès des gens en disant qu'il y avait des propositions et que ceux qui font grève risquent d'être licenciés, affirme-t-elle au micro de la RTBF. Ce n'est pas une habitude de faire grève chez Lidl donc impressionner les gens ça rapporte quelques fois."

La vice-présidente du SETCa ajoute : "Ça va devenir intenable comme climat. Les travailleurs sont déterminés, ils en ont marre. Ça fait trop longtemps qu'on prévient la direction que la charge de travail est insoutenable. Ils ne veulent pas le comprendre."

La direction de Lidl affirme pour sa part qu'elle veut maintenir le dialogue social.