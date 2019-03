Une semaine au ski, combien ça coûte? Comparaison entre 5 stations en Savoie

La semaine de vacances de Carnaval rime pour certains avec une escapade au ski. Ce séjour a toujours un certain coût, surtout en hausse saison comme maintenant, et dépend notamment de la station choisie par les vacanciers. Nous avons comparé cinq stations de ski situées en Savoie, en France : Bonneval-sur-Arc, Courchevel, La Plagne, Pralognan-la-Vanoise, Tignes et Valmeinier. Quels sont les critères incontournables pour passer de bons moments à la montagne ?

Le trajet

Avant de skier, il faut arriver à destination. Si vous partez en voiture, une des principales inquiétudes des vacanciers concerne le prix des péages. Situés à plusieurs endroits partout en France, cela représente un certain coût. Selon le site ViaMichelin, pour votre trajet jusqu’en Savoie et votre retour en Belgique, comptez environ 250 euros avec une voiture citadine consommant de l’essence. Le coût sera environ dix euros plus cher, en moyenne, si vous vous déplacez avec un véhicule familial roulant au diesel. Ce prix comprend donc les carburants ainsi que les différents péages.

Le logement

L’étape suivante est de trouver une location pour votre semaine à la neige. Pour cette comparaison, seuls les chalets sont pris en compte. Durant la haute saison, les prix des logements flambent et diffèrent selon la station dans laquelle vous vous trouvez. Si certaines stations familiales proposent en moyenne des chalets pour une semaine à 1000 euros pour quatre personnes, certaines plus huppées comme Courchevel ont des tarifs bien plus élevés. Comptez dans cette station savoyarde en moyenne 3000€ pour un chalet de huit personnes. Cependant, certains logements de cette dernière sont à des prix bien plus élevés : une semaine de location peut coûter jusqu’à 250.000 euros pour un chalet luxueux.

La location du matériel

Si vous ne possédez pas votre équipement de ski, la case location est obligatoire. Pour dévaler les pistes, nous avons comparé les tarifs de l’équipement basique pour skier : skis, bâtons et chaussures. Dans les cinq stations que nous avons sélectionnées, le prix varie entre 50 et 154 euros pour une semaine de location. Le tarif le plus bas étant dans la station Valmeinier et a contrario, le plus élevé sera à Courchevel.

Le forfait ski

Dernière étape avant de dévaler les pistes : payer son forfait ski, ce pass qui vous donne accès pendant une semaine au domaine skiable de votre station. Sur ce critère, le prix diffère réellement selon les stations. Si certaines stations établissent le tarif autour d’une trentaine d’euros, d’autres se situent plutôt autour des 50 euros.