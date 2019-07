Une réorganisation chez Banca Monte Paschi Belgio pourrait menacer 75 emplois

La banque Banca Monte Paschi Belgio a annoncé, mardi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention "d’optimaliser ses activités et d’améliorer son offre de produits et services à la clientèle". Septante-cinq emplois pourraient être supprimés en raison de cette réorganisation.

Le conseil d’administration de BMPB a annoncé son intention de réorganiser les activités de la banque, ce qui consisterait en la mise à niveau de la technologie informatique et le renforcement de la digitalisation des processus sur la base des technologies les plus avancées, précise BMPB dans un communiqué.

"La digitalisation, l’automatisation et la montée en force du mobile banking sont d’une importance cruciale et doivent être totalement intégrées afin d’assurer la stabilité opérationnelle, l’amélioration des produits existants et la qualité des services aux clients", explique la banque.