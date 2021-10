Une prime corona de 500 euros pour les travailleurs du secteur du nettoyage

Syndicats et employeurs ont conclu un accord pour les quelque 80.000 travailleuses et travailleurs du secteur du nettoyage. Ils toucheront une prime corona de 500 euros.

L'accord social concerne les travailleuses et travailleurs des entreprises de nettoyage, d'enlèvement des déchets et du nettoyage industriel. Le personnel du secteur des titres-services n'est en revanche pas concerné.

Conformément à l'accord interprofessionnel, l'accord prévoit une hausse de salaire de 0,4% en plus de l'indexation automatique des salaires, et, donc, une prime corona de 500 euros, a-t-on appris auprès du syndicat chrétien. "Cette prime était une priorité absolue. Le secteur du nettoyage a continué à tourner pendant la crise du coronavirus et a joué un rôle très important dans la lutte contre le virus."