Une première extraction de gaz de schiste en Grande-Bretagne

La société britannique Cuadrilla a annoncé vendredi avoir extrait pour la première fois du gaz de schiste sur un site du nord-ouest de l'Angleterre deux semaines après avoir lancé une opération de fracturation hydraulique.

Cuadrilla explique dans un communiqué avoir vu remonter à la surface de son puits d'exploration du gaz naturel, mêlé à de l'eau et de la roche. "Les volumes de gaz arrivés à la surface sont limités pour l'heure", a déclaré le directeur général de Cuadrilla Francis Egan, ce qui n'a pas empêché sa société de décrire la nouvelle comme "importante et donnant une idée du potentiel" de l'exploitation.

Des fissures souterraines

Cuadrilla, qui a dû suspendre les forages à plusieurs reprises depuis une semaine en raison de mini-secousses sismiques, explique être au tout début des opérations et ne pas avoir pu encore injecter autant de sable que prévu. La société a obtenu le feu vert des autorités pour opérer la première fracturation hydraulique au Royaume-Uni depuis 2011, malgré nombre d'opposants notamment écologistes. Le procédé de fracturation hydraulique consiste à créer des fissures souterraines et y infiltrer un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques pour permettre l'extraction de gaz capturé dans la roche.

La société soutient que le produit chimique utilisé n'endommagera pas les nappes phréatiques. Au-delà des critiques contre l'injection de produits chimiques dans le sol, la fracturation hydraulique fait l'objet de craintes au Royaume-Uni depuis que les précédentes opérations de ce type menées par Cuadrilla sur un autre site de la région ont été accusées d'avoir contribué à deux petites secousses sismiques en 2011.

Les opérations de fracturation hydraulique horizontale qui ont débutées dans le sous-sol ne constituent que des tests destinés à préciser la quantité de gaz disponible à plus de 2000 mètres de profondeur. Leurs résultats, attendus début 2019, devraient permettre d'estimer l'intérêt d'une exploitation commerciale. D'autres projets d'exploitation de gaz de schiste sont à l'étude au Royaume-Uni mais aucun n'a commencé à produire, du fait de la complexité des procédures d'autorisation et de la réticence, voire de l'hostilité, d'une partie des riverains. Le gouvernement britannique a donné son accord au projet de Cuadrilla en Angleterre mais les autorités régionales d'Édimbourg s'opposent en revanche à tout projet de production de gaz de schiste en Écosse.