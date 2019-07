Une pétition pour renommer les "French" en "Belgian fries": les premières frites sont pourtant bien françaises

"L’appellation " French fries " est presque une injure pour tous les Belges. Voilà pourquoi, il est temps de reprendre ce qui nous appartient et de changer " French fries " en " Belgian fries ". Nos frites sont notre fierté et il est grand temps de le faire savoir au reste du monde!" explique la page de la pétition, vidéo à l'appui.

Selon l’entreprise, 9 Belges sur 10 considèrent les frites comme faisant partie du patrimoine culturel national et l’UNESCO les considère d’ailleurs comme éligibles au patrimoine mondial. Six Belges sur 10 soutiendraient l’appellation “Belgian fries”. La pétition vise à convaincre le reste du monde. Et si elle est lancée ce 13 juillet, ce n'est pas par hasard: c'est le jour du “National French fry day” aux Etats-Unis.

Or, selon Lutosa, on devrait cette appellation uniquement aux soldats britanniques et anglais qui ont découvert les frites sur le front belge, lors de la Première Guerre mondiale. Comme ils entendaient parler français autour d’eux, ils auraient lancé cette malheureuse appellation.

Et pourtant...

Et pourtant, malgré la fierté et l'attachement des Belges aux frites, il faut reconnaître... que ce n'est pas chez nous qu'elle est née, comme l'expliquait sur la Première Pierre Leclercq, historien de la gastronomie, conférencier et membre du Centre de Gastronomie de Bruxelles.: "La culture de la frite est typiquement belge et il paraît donc logique que l'origine de la frite soit également belge. On fait en fait la confusion entre culture et origine".

"C'est l'historien belge Jo Gérard qui, au cours de ses recherches sur les Pays-Bas autrichiens, est tombé par hasard sur un manuscrit de 1781, dans lequel on raconte que les habitants de Namur et des alentours font frire des pommes de terre en forme de petits poissons. Il en a donc conclu que les Belges avaient inventé la frite, explique-t-il. Mais en réalité, ce texte parle de tranches fines de pommes de terre mises à frire dans un tout petit peu de graisse, comme il en existe un peu partout ailleurs en Europe. Il ne s'agit donc pas de nos pommes de terre frites, qui sont des bâtonnets plongés dans un bain de friture".

Mais alors, d'où vient-elle ?

Selon Pierre Leclerq, la frite est bel et bien née à Paris: "Dans les années 1780, des vendeuses de beignets frits s'installent sur le Pont Neuf à Paris. Elles auraient été les premières à avoir l'idée de plonger des tranches de pommes de terre dans une friture, probablement aux environs de 1800. Au début du 19e siècle, elles en vendent sur le Pont neuf, sur les quais de la Seine, Boulevard du Temple et aux alentours des théâtres".

Dans les années 1830, la pomme de terre frite devient même le symbole de la cuisine populaire parisienne. Elle devient identitaire et figure dans toutes les pièces de théâtre, les romans, les chansons se rapportant au peuple parisien. On peut dire que les frites sont nées à ce moment-là. La frite en forme de bâtonnet apparaît, toujours à Paris, au plus tard en 1840.



La Belgique améliore la frite

Mais comment a-t-elle franchi la frontière alors? Grâce à un immigré bavarois, Frederik Krieger, qui apprend à confectionner des frites à Montmartre. "En 1844, il s'installe comme forain en Belgique et ouvre la première baraque à frites du pays, en vantant "ses pommes de terre frites à l'instar de Paris". Les Belges adoptent ce qu'on va appeler "la frite ".

Mieux: quelques dizaines d'années plus tard, la frite belge s'émancipe de la tutelle parisienne et que les Belges forgent leur propre culture de la frite, avec l'adoption du moule-frites, la généralisation de la double cuisson et l'accompagnement de la mayonnaise.

La frite déserte progressivement les rues de Paris et devient un mets identitaire en Belgique et dans le Nord de la France.

"Bref, même si la culture de la frite est aujourd'hui typiquement belge, insiste Pierre Leclercq, et même si c'est chez nous qu'on fait quand même les meilleures frites, c'est bien à Paris qu'elles sont apparues et qu'elles ont prospéré, avant de migrer en Belgique !"