Une pétition européenne pour rendre obligatoire le « Nutri-Score »

Plusieurs associations de consommateurs européens, parmi lesquelles Test-Achats, lancent lundi une pétition pour demander à la Commission européenne de rendre obligatoire le Nutri-Score, un « étiquetage nutritionnel simplifié ayant fait la preuve de son efficacité » sur les produits alimentaires, et qui commence à être adopté par les industriels.

Mis en place en Belgique depuis avril 2019, mais de façon facultative en raison de la réglementation européenne actuelle, ainsi qu’en France (automne 2017) et en Espagne (novembre 2018), ce système d’étiquetage est basé sur cinq lettres (A, B, C, D, E) et un code couleurs, du vert au rouge, selon la qualité nutritionnelle de l’aliment.

En raison de son caractère facultatif, il « peine à se développer dans les rayons », estime dans un communiqué l’association française UFC-Que Choisir, à l’origine de la pétition avec six autres : Test Achats (Belgique), VZBV (Allemagne), Consumentenbond (Pays-Bas), OCU (Espagne), Federajca Konsumentow (Pologne) et EKPIZO (Grèce).

Un million de signatures

Partant du principe que « la mauvaise qualité nutritionnelle d’un trop grand nombre d’aliments industriels est l'une des principales causes du taux élevé d’obésité, de maladies cardiovasculaires et de diabète », et que « la complexité des tableaux […] figurant sur les emballages aboutit à ce que 82% des consommateurs ne les comprennent pas », ces associations ont décidé d’agir.

« Un million de signatures sont nécessaires pour que la Commission réponde : alors, pour savoir ce que nous mangeons, protéger notre santé et inciter les industries à améliorer la composition de leurs produits, ensemble, exigeons de la Commission de rendre le Nutri-Score obligatoire », exhortent-elles. En Belgique, 15.750 signatures sont nécessaires. Test Achats appelle dès lors tous les consommateurs belges à soutenir un Nutri-Score européen en signant la pétition.

L'étiquetage « le plus efficace »

Selon ces associations, plusieurs études nationales et internationales ont souligné que le Nutri-Score était « l’étiquetage nutritionnel simplifié le plus efficace » afin d’aider au quotidien les consommateurs dans leurs achats de produits alimentaires. « Ce label prend en compte des paramètres à favoriser (fibres, protéines, fruits, légumes et noix) et des paramètres à limiter (kilocalories, acides gras saturés, sucres et sel) pour aboutir à une évaluation générale de la valeur nutritionnelle d’un aliment », détaille Test-Achats.