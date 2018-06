Une pépite wallonne, iTeos, lève 64 millons d'investissmement

Le secteur des biotechnologies a le vent en poupe en Belgique. Plusieurs entreprises ont attiré l'attention des investisseurs ces derniers mois. Au tour de iTeos Therapeutics, une spin-off de l'UCL basée à Gosselies. Elle a levé 64 millions d'euros. C'est assez exceptionnel pour une entreprise qui émane d'une université.

iTeos est à la pointe dans la lutte contre le cancer. Ses chercheurs développent des traitements qui réapprennent au système immunitaire du malade à lutter contre les cellules cancéreuses.

Ils en sont aujourd'hui au stade des essais cliniques, il faut tester ces traitement grandeur nature. "Et pour ça, il faut des moyens financiers significatifs précise Michel Detheux, cofondateur et CEO d'iTeos. Il faut compter une moyenne de 100.000 euros par patient pour un essai. Et quand vous voulez faire des essais qui intègrent des centaine de patients, il faut des moyens". D'où l'importance de ces 64 millions levés récemment par l'entreprise belge.

Pas de revenu avant 5 ans

C'est tout le défi de ce secteur médical dans lequel la recherche dure des années et coûte des dizaines de millions avant le premier euro de retour. Les traitements d'iTeos ne seront pas disponibles avant cinq ans pour les patients. "C'est le scénario optimiste. Sept ans avant le commercialisation est plus réaliste".

Et pour tenir jusque là, les fonds investis récemment ne suffiront pas. "Il est évident qu'il faudra des moyens supplémentaires pour aller jusqu’à la commercialisation. Avec le type d'investisseurs que nous avons aujourd’hui, nous avons les moyens financiers pour aller jusqu'à un stade auquel, soit une entrée en bourse, soit un partenariat avec une grosse entreprise pharmaceutique permet d'obtenir des quantités significatives de nouveaux moyens financiers".

Il n'y a pas que l'argent

La levée de fonds a été menée par un gros fonds d’investissements américain (MPM Capital), un autre Américain participe, il y a aussi un fonds chinois et un suisse dans le tour de table. Un vrai atout pour une société belge. "Ces investisseurs sont extrêmement bien connectés, se réjouit Michel Detheux, à la fois au niveau des sociétés pharmaceutiques, mais aussi des faiseurs d'opinion dans le monde clinique et de la recherche académique. Et donc, avoir la chance de faire partie de leur portfolio, nous ouvre énormément de portes et nous permettra d'exploiter le meilleur des deux mondes, à la fois en Europe et aux États-Unis".

Ces fonds d’investissement n'apporte donc pas seulement l'argent mais aussi de l'expertises, des contacts et donnent accès à des marchés, la Chine et les États-Unis notamment où la concurrence dans les biotechnologiques est particulièrement rude.