Une panne affecte les paiements Visa en Europe

La société de services de paiement Visa a annoncé vendredi être confrontée à une "interruption de service" empêchant "certaines transactions" en Europe. Si vous voulez faire un paiement avec votre carte Visa, votre transaction risque donc de ne pas s'effectuer.

"Nous sommes actuellement confrontés à une interruption de service qui empêche le traitement de certaines transactions Visa en Europe", a annoncé l'entreprise sur son compte Twitter. "Nous étudions la cause et travaillons à résoudre le plus rapidement possible la situation".

Le problème touche particulièrement le Royaume-Uni, la République tchèque et les Pays-Bas. La porte-parole de Worldline indique que des problèmes ne sont pas à exclure en Belgique, mais ils seront moins importants que dans les autres pays.