Une nouvelle année record pour la Loterie Nationale, elle augmente ses subsides pour la bonne cause

Près 1,5 milliard d’euros de mises, près de 94 millions de gagnants, 834 millions de gains redistribués… Ce sont les chiffres records présentés par la loterie nationale pour 2019. Les Belges jouent toujours plus: les résultats sont en hausse pour la quatrième année consécutive.

Depuis 2011, le marché du jeu de hasard s’est libéralisé, des sociétés privées ont lancé leur propre offre, la concurrence s’est durcie. Malgré cela, la loterie nationale a tenu bon, cela fait 4 ans d’affilée qu’elle augmente son chiffre d’affaires avec pour cette année près d’1.5 milliard d’euros. "Nous avons vraiment mis les moyens en œuvre pour s’adapter à ce nouveau marché et à cette concurrence accrue", explique Jean-Nicolas David, le directeur financier. "La loterie avec ses plus de 80 années a tendance à s’assoupir, cette libéralisation nous a réveillés", explique-t-il. Selon la Loterie Nationale ces bons résultats démontrent l’efficacité de la stratégie déployée depuis plusieurs années. "Nous continuons à nous baser sur les jeux traditionnels de la Loterie, avec beaucoup de joueurs et de petites mises", ajoute son CEO Jannie Haek.

349 organisations ont bénéficié d’un soutien

Un quart du chiffre d’affaires de la loterie nationale est redistribué à l’Etat via des dividendes, mais aussi à des bonnes causes. Au total, 185 millions de subsides ont été versés à des organisations caritatives, sportives, culturelles et scientifiques. L’année dernière, par exemple, la Ligue Nationale Alzheimer Liga a pu financer l’un de ses projets. "Ce soutien nous a permis de créer un support pour faire connaître le numéro d’aide d’appel gratuit", entame Sabine Henry, la présidente de l’association. "Il a permis également la création d’un livre (ndlr : Martine a un papi bizarre). Ce livre raconte d’une manière simple mais pas simpliste la maladie d’Alzheimer. Comment une petite fille, en lui expliquant les choses, arrive à se comporter".

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge bénéficie également d’un subside de la Loterie Nationale. Il s’élève à 1.8 millions d’euros, ce qui représente 22% du budget global. "Grâce aux joueurs du Lotto, nous parvenons à subsidier les déplacements des athlètes aux jeux olympiques, les stages pour les jeunes ou l’accueil des Belges à Tokyo", explique Luc Rempart, le responsable communication du comité Olympique. Grâce aux bons résultats, le conseil d’administration de la loterie nationale propose d’augmenter de 5 millions d’euros le montant des subsides pour les prochaines années.