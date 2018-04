Une maison dans le Brabant flamand coûte deux fois plus cher que dans le Hainaut

Statbel, l'office belge de statistique, vient de publier aujourd'hui les chiffres de l’immobilier pour l’ensemble de l’année 2017. Les prix des maisons, des villas et des appartements ont continué d'augmenter. Les maisons d’habitation étaient 2,8 % plus chères, les villas 2,9 % et les appartements 2,3 % par rapport à l'année précédente.

En moyenne, le prix d'une maison d'habitation ordinaire s'élevait à 218.704 euros en 2017. Et les différences sont grandes entre les différentes provinces. Le Brabant flamand et le Brabant wallon sont les plus chers, et le Hainaut le moins cher: une maison coûtait en moyenne 269.633 euros en Brabant flamand, et 267.389 euros en Brabant wallon. Soit deux fois plus que le prix moyen d'une maison dans le Hainaut: 134.691 euros.

Au niveau des communes, ce sont surtout les habitations dans les communes proches de la frontière française qui sont les meilleur marché. Les communes les plus chères se trouvent dans la Région Bruxelles-Capitale. Retrouvez les classements des 20 communes en bas et en haut de classement dans notre infographie.