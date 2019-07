Une loi visant à lutter contre la pénurie de médicaments suspendue

Le risque de pénurie de certains médicaments - JT 19h30 - 01/11/2018 Les pharmaciens tirent la sonnette d'alarme. Plus de 400 médicaments ne sont plus disponibles dans les pharmacies belges. Une pénurie pour certains produits qui est constatée depuis plusieurs mois. Parmi les raisons évoquées, une production insuffisante de certains médicaments. Et aussi des producteurs qui préfèrent s'orienter vers d'autres pays qui achètent les médicaments plus cher.