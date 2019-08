"Une hégémonie totale sur le marché" des lunettes, après le rachat de GrandVision par EssilorLuxottica

C’est une opération qui va donner naissance à un leader mondial incontesté dans le secteur de l’optique. Le groupe franco-italien EssilorLuxottica, fabricant de verres correcteurs et détenteurs de nombreuses marques de lunettes mondialement connues a annoncé ce mercredi 31 juillet, l’acquisition du distributeur optique néerlandais GrandVision. 8 milliards d’euros (dette comprise) pour former ce qui s’apparente déjà à un mastodonte du secteur, avec un chiffre d’affaires avoisinant les 20 milliards d’euros. Une moitié de la distribution aux Etats-Unis et l’autre en Europe.

Pour faire simple, EssilorLuxottica, outre les verres correcteurs Varilux, ce sont les marques Ray-Ban, Persol, Dolce & Gabana, Channel. Et GrandVision, ce sont des enseignes comme Pearle, GrandOptical, Eyewish, et Générale d’optique. Selon Retail Detail, il y a d’ailleurs de solides chances pour que les autorités de la concurrence s’en mêlent (et s’opposent à cet achat) qui verrait EssilorLuxottica contrôler "la quasi-totalité de la chaîne : de la production de lunettes et de montures aux appareils de mesure oculaire et aux magasins".

"Ils veulent faire la pluie et le beau temps"

Du côté des opticiens indépendants, c'est la soupe à la grimace. Il y a ceux, nombreux qui considèrent que les grandes marques sont "des incontournables, commercialement", comme nous l’affirme un opticien du Nord de Bruxelles. Et puis il y a ceux qui ont décidé de ne plus en vendre.