Une grève de deux jours a débuté chez Ryanair, 26 vols annulés à l'aéroport de Bruxelles

Vers 10 heures mercredi, Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport, a précisé à Belga : "Dix-huits vols Ryanair ont été annulés mercredi à Brussels Airport (7 à l'arrivée et 11 au départ), impactant 3.500 passagers. Au total, 20 vols au départ et 20 à l'arrivée étaient prévus mercredi."

Depuis lors, la situation a évolué. Il faut savoir que certains avions qui arrivent ou démarrent des aéroports belges ne sont pas opérés par de Ryanair en Belgique. Un vol depuis Berlin, par exemple, a été opéré par un équipage allemand. L'avion a atterri à Brussels Airport et est reparti avec ce même équipage non gréviste car basé en Allemagne.

Le dernier vol Ryanair encore prévu aujourd'hui au départ de Brussels Airport et opéré depuis Zaventem à destination de Palma de Majorque à 13 heures a été annulé. Le nombre de vols annulés à l'aéroport de Bruxelles s'élève dorénavant à 26, soit 65% de ceux-ci.

La CNE critique le manque de dialogue

La CNE, le syndicat chrétien, annonce une participation à la grève de 80 % du personnel à Zaventem. Au départ, tout le monde devait cesser le travail, mais du personnel non-prévu a été rappelé. Environ 90 % des avions Ryanair restent au sol. Les hôtesses et stewards veulent être soumis à la loi belge, y compris lorsqu’il est question de négocier avec la direction de la compagnie irlandaise. Ce mercredi matin, on ne constatait pas de problème à l’aéroport carolo. Pas de passagers déçus à l'enregistrement. Visiblement, les voyageurs des vols annulés ont été prévenus.

Didier Lebbe, secrétaire permanent à la CNE, critique particulièrement le manque de dialogue avec l’entreprise: "Au mois d’avril, on a donné jusqu’au 30 juin à Ryanair pour prendre des dispositions. Ryanair n’a pas bougé jusqu’au 30 juin. Il n’y a aucun dialogue social dans cette entreprise, ils refusent de parler avec leur personnel. Ils ne répondent même pas aux mails. Si on reconnaît une législation nationale, notamment la législation nationale belge, d’office il y a un dialogue social qui doit s’organiser et nous voulons d’abord que Ryanair franchisse cette étape-là et qu’après, le personnel puisse exprimer ce dont il a besoin."

Selon le syndicaliste, Ryanair savait très bien que s’il allait y avoir des mouvements d’humeur de son personnel, ce serait en juillet-août. "Le but n’est certainement pas d’ennuyer les passagers. Mais nous voudrions quand même les sensibiliser au fait que le personnel qui s’occupe de leur sécurité et de leur confort dans les avions se trouve dans une situation très précaire. Ce sont parmi les travailleurs les plus précarisés en Europe. "