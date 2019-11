Fusion dans le secteur du gardiennage: le numéro 5 rachète le numéro 4

Le secteur du gardiennage a le vent en poupe. Et c’est dans ce contexte qu’a eu lieu une fusion entre deux sociétés wallonnes.

La société liégeoise Protection Unit a absorbé Fact Group, une société établie à Bierges, dans le Brabant wallon. Le numéro 5 du secteur rachète le numéro 4 ou encore le petit absorbe le plus gros. Une acquisition que le fondateur de Protection Unit, Samuel Di Giovanni, explique d’abord par le contexte concurrentiel dans le secteur du gardiennage : "Il est clair que ça s’inscrivait quand même dans une stratégie du groupe Unit. Chez Production Unit, on avait réfléchi à une stratégie future sur les cinq ans et on s’est aperçu qu’il y avait quand même une consolidation du marché. Donc, pour nous, c’était en tout cas quelque chose d’envisageable, on avait prévu, on avait consolidé le groupe d’une manière financière pour pouvoir permettre ce genre d’acquisition".

La société avait d’ailleurs déjà acheté une petite société au début de cette année. Avec l’achat de Fact Group, Protection Unit pèse désormais un peu plus de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et compte 1350 collaborateurs, ce qui en fait le numéro 4 du secteur en Belgique. Derrière, il faut le noter, il y a trois multinationales : Securitas, G4S et Siris, qui contrôlent à elles seules plus de 80% du marché belge.

La taille de l’entreprise : Un enjeu important dans le secteur du gardiennage

La taille de l’entreprise est un enjeu important, car certains marchés nécessitent une taille critique et ne sont donc pas accessibles aux sociétés les plus petites du secteur. Autrement dit, ces contrats sont, la plupart du temps, réservés aux plus grosses entreprises. Avec la fusion, Protection Unit pense faire sauter ce verrou.

Dans la foulée, l’entreprise compte aussi investir plus dans les nouvelles technologies, dont les drones de surveillance. Pour Samuel Di Giovanni, le marché du drone n’est pas encore tout à fait mûr : "On sait que la législation belge est encore assez rigide et ne permet pas les vols réguliers. Je tiens quand même à préciser que nous sommes déjà, depuis maintenant plus d’un an, opérationnels avec une série de drones qui permettent de sécuriser de gros événements et qui permettent de transmettre des images aériennes pour toutes les autorités, les villes et les communes".

Que devient le patron de Fact Group maintenant que la société a été vendue ?

Yves Bastin avait créé la société Fact Group il y a une vingtaine d’années. Il devient le responsable des opérations du nouveau groupe. La possibilité de créer un groupe belge de gardiennage plus fort et plus compétitif pour faire face à la concurrence l’a motivé. La décision de vendre Fact Group a été assez rapide, nous confie Yves Bastin : "Ce sont des choses qui se sont passées assez rapidement. On s’est rencontré avec Samuel, on a discuté, on a vu que nos valeurs et le fonctionnement de nos entreprises étaient un peu similaires, la vision du secteur, la vision du gardiennage de demain, et donc de par toutes ces choses similaires et complémentaires, on a commencé à discuter et, de fil en aiguille, on en est arrivé là".

Notons enfin, un autre enjeu pour ce nouveau groupe : celui de changer l’image de l’agent de sécurité et en terminer définitivement : "avec l’image de cow-boy qui entache parfois encore leur image". Et au passage, œuvrer à une plus grande féminisation du secteur, c’est un objectif prioritaire.