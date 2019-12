Une croissance économique plus faible en Belgique en 2020

Ce lundi midi, la Banque Nationale de Belgique va présenter ses prévisions économiques pour l’année 2020. À quoi peut-on s’attendre ? Jeudi dernier, la Banque centrale européenne a abaissé sa prévision de croissance pour 2020 : ce serait 1,1% et non plus 1,2%. Fin novembre, c’est l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui remettait sous la barre des 3% les estimations de la croissance mondiale pour l’an prochain. Vendredi, la Bundesbank a divisé par deux sa prévision de croissance de l’économie allemande pour 2020 alors qu’elle tablait encore sur 1,2% de croissance en juin. Elle espère aujourd’hui 0,6% d’augmentation. Or, l’Allemagne est le moteur économique de la zone euro.

Tout cela ne sent donc pas très bon pour nous, d’autant que la Commission européenne nous avait déjà mis en garde. Au début du mois de novembre dernier, la Commission avait sérieusement réprimandé la Belgique. Elle ciblait alors la situation budgétaire en détérioration à cause de l’affaiblissement économique, mais aussi à cause de l’absence d’un gouvernement de plein exercice. Or, aujourd’hui, sur ce front-là, rien n’a vraiment changé.

Il faut dire aussi que la confiance des ménages et des entreprises belges se dégrade nettement depuis le début de l’année. Ce n’est pas moi qui le dis, mais l’Institut de recherche économique et social. Si la Belgique termine l’année 2019 avec une croissance de 1,2%, il ne mise que sur 1,1% en 2020.

Des mois de négociations périlleuses à venir

En plus de cela, la situation internationale ne nous aide pas. Tensions commerciales, velléités protectionnistes de certains pays, Brexit, etc. Mais vendredi, la Chine et les États-Unis ont annoncé avoir signé un accord préliminaire qui mettrait fin à 19 mois de guerre commerciale à coups de droits de douane féroces fragilisant l’économie mondiale. Ensuite, vendredi passé, la victoire officielle de Boris Johnson aux élections législatives du Royaume-Uni a mis fin aux incertitudes liées au Brexit qui, à intervalles réguliers, a clairement sapé le moral des patrons d’entreprises et des investisseurs. On pourrait donc naturellement se dire que tout cela est derrière nous et que des jours meilleurs se profilent.

Mais la route est encore longue pour les économies britannique et européenne. D’abord, des mois, voire des années, de périlleuses négociations commerciales vont s’ouvrir, et qui dit négociation dit incertitude, tout ce que détestent les investisseurs, les ménages et les entreprises. Concernant l’accord sino-américain, on le dit remarquable. D’abord, il faudra attendre la signature officielle, il n’y a aucune date prévue pour le moment, et le représentant américain au Commerce s’est fendu d’une petite précision sibylline : l’accord commercial de principe est remarquable, certes, mais il ne va pas résoudre tous les problèmes de fond, a-t-il commenté. En d’autres termes, l’administration Trump a bien l’intention de poursuivre son discours protectionniste.

Le chômage devrait continuer à baisser

Faut-il pour autant être pessimiste pour la situation en Belgique ? L’économiste en chef à la Banque du Luxembourg a déclaré dans L’Écho l’autre jour que "lorsqu’on parle de la situation économique, les marchés financiers et les médias aiment les extrêmes". En gros, on a tendance à regarder le passé en pensant que ce qui était vrai il y a quelques mois va automatiquement se poursuivre. Nous sommes d’accord, ce n’est pas nécessairement le cas.

Il n’empêche, tout le monde s’accorde à dire que la situation économique est marquée par une croissance qui est devenue structurellement plus faible. Le potentiel de croissance a diminué dans presque toutes les régions et la Belgique n’est bien sûr pas épargnée. Une note positive pour terminer : le dynamisme du marché de l’emploi est un très bon indicateur, le taux de chômage devrait continuer à baisser légèrement l’an prochain, mais pour ce chiffre-là et bien d’autres, il faudra attendre la présentation des chiffres officiels à la Banque Nationale de Belgique ce lundi matin.