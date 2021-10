Une combine fiscale sur les dividendes a coûté 140 milliards d’euros à une dizaine de pays

Une combine fiscale sur les dividendes a coûté aux autorités fiscales d’une dizaine de pays, dont la Belgique, la France et l’Allemagne, au moins 140 milliards d’euros depuis vingt ans, a dévoilé jeudi un consortium de seize médias internationaux baptisé "CumEx Files".

Le montant, initialement évalué à 55 milliards d’euros, a été largement revu à la hausse notamment car les révélations de jeudi portent sur une période d’enquête plus longue, allant de 2000 à 2020, détaille le journal français Le Monde, qui fait partie du consortium.

Principalement visée dans ces dernières révélations de fraude à la fiscalité sur les dividendes concernant la France, la pratique dite "CumCum" dans le jargon financier. Celle-ci consiste à échapper à l’imposition sur les dividendes dont doivent en principe s’acquitter les détenteurs étrangers d’actions d’entreprises cotées.

Pour profiter de la combine, ces propriétaires d’actions, petits épargnants ou grands fonds d’investissements selon Le Monde, confient leurs titres à une banque au moment de la collecte de la taxe, échappant ainsi à l’imposition.

Les banques jouent de leur côté un rôle d’intermédiaire, tout en prélevant une commission aux détenteurs d’actions, poursuit le journal.

Quatre banques françaises dans le viseur

L’enquête du consortium montre également que quatre banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Natixis et Crédit Agricole via sa filiale Cacib, ont fait l’objet d’investigations de l’administration fiscale dès 2017 sur le sujet, et que celles-ci se sont "accélérées" ces derniers mois.