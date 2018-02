Une cinquantaine de grands patrons se mobilisent pour garder l'ancrage belge de Brussels Airlines

Dans un carte blanche révélée par le journal L'Echo, le patronat belge se mobilise pour Brussels Airlines, dont l'ancrage belge à Bruxelles semble menacé par sa maison mère Lufthansa. Ce lundi, un conseil d'entreprise devrait annoncer le licenciement du CEO belge, Bernard Gustin, selon certaines rumeurs.

Les syndicats craignent donc que ce licenciement soit le prélude à une restructuration plus vaste entraînant des pertes d'emploi, via une absorption par la compagnie low cost de Lufthansa, "Eurowings". Les vols européens deviendraient low cost, sous le nom d'Eurowings, et les longs courriers voleraient sous le nom de Brussels Airlines... avec le risque que la compagnie aérienne perde son hub à Zaventem.

"Nous plaidons pour que Brussels Airlines reste une compagnie aérienne forte ancrée à Bruxelles, qui réponde aux besoins des différents segments du marché. Il est crucial que Brussels Airlines, puisse, avec ses nombreux partenaires, développer son hub à Bruxelles et ses vols tant en Europe que vers d’autres continents" ont écrit la cinquantaine de patrons belges dans leur carte blanche.

"La Belgique et Bruxelles, capitale de l'Europe, ont besoin de cette connectivité pour pouvoir rester compétitif dans un monde de plus en plus globalisé et concurrentiel", conclut la lettre.