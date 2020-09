Une centaine de questions pour voir si son entreprise respecte les mesures coronavirus

Les patrons d'entreprises qui souhaitent vérifier si leur société applique correctement les mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus sur le lieu de travail, peuvent se soumettre au CIRS (Covid Industrie Risk Scan). Cet outil développé par Agoria attribue à l'entreprise qui répond à une centaine de questions un code couleur (vert, orange ou rouge).

"Vert signifie que la société respecte bien les mesures, orange veut dire que quelques corrections peuvent être apportées alors qu'en cas de voyant rouge, l'entreprise pourrait être amenée à fermer ses portes lors d'un contrôle", explique Bart Steukers, futur CEO d'Agoria.

Travailler en sécurité

Le CIRS est basé sur le guide générique "Travailler en sécurité" des partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, disponible sur le site du SPF Emploi. Le respect des bonnes mesures en matière d'hygiène et de distanciation, l'information fournie aux visiteurs et sous-traitants... sont notamment abordés. L'approche et le contenu ont été discutés avec l'Economic Risk Management Group (ERMG).

La liste de questions est disponible sur le site internet d'Agoria, et sera adaptée si les mesures contre le coronavirus sont assouplies ou renforcées.