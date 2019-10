Une biotech wallonne innovante, Univercells, commercialisera bientôt des vaccins moins chers

Univercells, une biotech wallonne innovante, a signé ce jeudi un accord avec la BEI, la banque européenne d’investissement pour un prêt de 20 millions d’euros.

Son but : soutenir la mise au point de quatre vaccins, contre la polio, la rage, la rougeole et la rubéole. Ces vaccins sont bien entendu commercialisés depuis longtemps par les grandes firmes pharmaceutiques. Le problème, c’est qu’elles s’en désintéressent et n’en fabriquent plus assez.

Maladies infectieuses, principales causes de décès d'ici le milieu du siècle

Alors que ces maladies figurent déjà parmi les principales causes de décès dans le monde, de plus en plus d’agents pathogènes résistants font leur apparition et la résistance antimicrobienne devrait donc devenir la principale cause de décès d’ici le milieu du siècle. Récemment, l’épidémie de rougeole en France s’est soldée par le décès d’un enfant.

La petite biotech wallonne proposera bientôt sur le marché des vaccins que nous pourrions appeler "génériques" pour ces quatre maladies infectieuses à des prix beaucoup plus modiques que ceux pratiqués actuellement.

Des vaccins à prix abordable

La société biotechnologique belge fondée en 2013 compte ainsi favoriser la diffusion de ces vaccins dans les régions actuellement insuffisamment approvisionnées. Univercells a récemment présenté sa plateforme de bioproduction NevoLine permettant la production de grandes quantités de vaccins pour une fraction du coût habituel.

Hugues Bultot, le PDG à la tête de cette biotech, estime que ce financement illustre la volonté de l’Union européenne de relever d’importants défis de santé publique et d’accompagner des entreprises innovantes à croissance rapide.

Présent à la signature du prêt, Carlos Moedas, le commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de l’Innovation a souligné l’importance d’instruments financiers publics européens pour mettre au point des vaccins à prix abordables.