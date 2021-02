Une 4 façades à la campagne, le rêve ? "C'est interpellant d'imaginer qu'il y a tant de gens qui sont prêts à se taper des bouchons"

La crise sanitaire n’a rien changé à notre intérêt pour l’immobilier, mais ce qui a évolué, c’est le type de logement que nous souhaitons habiter. C'était le sujet de la séquence "Le marché matinal" ce mercredi sur La Première.

Le confinement et la canicule de 2020 ont un peu remodelé nos attentes. Au top, les appartements avec une grande terrasse, pas seulement un balcon, ou encore mieux, les maisons avec jardin. Et si possible, dans les deux cas, un espace pour télétravailler.

"On voit le retour de la quatre façade, le besoin d’espace extérieur et le besoin aussi de performance énergétique des bâtiments. Tout ça ressort de plus en plus et est sans doute accentué par la crise qu’on a connue et qu’on connaît toujours actuellement", résume Cédric Matte, directeur général du marché retail chez CBC Banque.

Tous les Belges n'aspirent pas à s'installer à la campagne. Mais certaines familles ont fait ce choix en profitant de l’essor du télétravail. Il faut intégrer la mobilité dans l’équation. Selon un sondage réalisé pour le réseau d’agences immobilières Trévi, la majorité des Belges serait prête à prendre la clé des champs.

Pour Éric Verlinden, le patron de Trévi, "c’est surprenant et c’est interpellant d’imaginer qu’il y a tant de gens qui sont prêts à se taper des bouchons [...]. Et là, on constate que la notion d’éloignement reste très belgo-belge, parce que, pour un Belge, s’éloigner de son travail c'est quand il est entre une demi-heure et une heure de son lieu de travail".

S’éloigner, donc, mais pas trop. Et là, vous comprenez évidemment pourquoi les prix flambent, par exemple dans le Brabant wallon.

Les jeunes adultes reportent leurs projets

La crise sanitaire et économique a-t-elle incité certains candidats acheteurs à repousser l’acquisition de leur logement ? 28% des personnes sondées dans l’enquête de CBC ont effectivement reporté leurs projets, notamment parce que les visites immobilières ont été compliquées, voire interdites, pendant des mois.

Mais ce qui interpelle le sociologue et urbaniste Yves Hanin, c’est que ce sont surtout les jeunes adultes, 25-44 ans, qui ont reporté leurs projets. "Il y a sans doute là un segment qui est un peu vulnérable, où l’incertitude a plus pesé parce qu’il y avait justement une vulnérabilité, et il y a sans doute de multiples facteurs qui interviennent au moment de la décision", analyse-t-il.

Et d'ajouter : "L’enquête précédente avait notamment porté sur l’instabilité des ménages, donc c’était une première instabilité, et aujourd’hui s’ajoute une deuxième instabilité qui est le Covid, et peut-être qu’il y a une troisième instabilité, l’instabilité sur la question de la capacité de remboursement."

Incertitudes liées à la crise économique, la crainte du chômage, et bien sûr, le prix des logements qui a flambé en 2020.

Avoir un capital de départ

"38% des sondés nous disent que le prix des biens sur le marché immobilier est très élevé, voire trop élevé, poursuit Yves Hanin. On l’a vu encore tout récemment avec le baromètre des notaires, les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter en Belgique et c’est donc un frein pour les Belges, c’est le premier frein. Le deuxième frein, c’est les ressources financières. Vous le savez, les banques demandent un apport propre, un capital de départ au moment de l’achat immobilier. On le voit, 37% des sondés estiment que les ressources financières de départ sont un frein pour le projet immobilier."

Les prix de l’immobilier ont augmenté de 5% en 2020, chiffres publiés par ING Belgique ce mercredi matin. Pour la Banque Nationale, qui a publié son rapport il y a quelques jours, ces prix seraient surévalués de 13,5%, c’est deux fois plus qu’en 2019. Et pourtant, ces prix vont sans doute encore grimper.

ING considère qu’ils devraient augmenter de 3% en 2021 et +2% pour les prix de l’immobilier encore en 2022. Ça ne va donc pas s’arranger pour les candidats acheteurs.