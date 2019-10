Un train pour transporter de la bière dans le port d'Anvers

Le brasseur AB InBev a inauguré lundi une nouvelle connexion ferroviaire dans le port d'Anvers. Elle doit permettre au groupe de faire passer sa pils Stella Artois des entrepôts de Katoen Natie sur la rive droite de l'Escaut au terminal de DP World situé plus en aval, sur la rive gauche. Ce type de transport permet de désengorger le port anversois de 5.000 camions chaque année, selon les calculs du groupe brassicole.

"Le réseau routier déjà bien saturé actuellement ne va pas pouvoir absorber l'afflux croissant de marchandises", a commenté le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), présent lundi chez Katoen Natie. "Nous allons donc faire un meilleur usage, comme le font aujourd'hui AB InBev et Katoen Natie, du réseau ferroviaire et des voies navigables encore peu exploitées, afin d'acheminer nos marchandises de façon fluide, sûre et respectueuse de l'environnement."

La liaison de Katoen Natie vers le terminal de DP World au quai 1.700 permet de retirer 47 conteneurs de la route. Il s'agit du deuxième train de ce type pour ABI dans le port d'Anvers après la liaison avec le quai 1.742 et le terminal de MPET.