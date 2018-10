Un tiers des substances chimiques les plus utilisées en Europe ne respecte pas la réglementation censée protéger la santé et l’environnement. C’est la conclusion d’une étude sans précédent menée par l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques. Est-ce que cela veut dire que nous sommes entourés de substances dangereuses ? Pas forcément, non.

Nous sommes évidemment entourés de substances chimiques: dans le shampooing, le dentifrice, les composants des téléphones, le plastique du volant de la voiture, l’industrie chimique etc. C’est justement pour ça qu’une réglementation était nécessaire.

Pas de données, pas de marché

La logique derrière le règlement européen Reach, entré en vigueur en 2007, c’est tout simplement: pas de données, pas de marché. L’industrie ne peut donc pas vendre de substances qu’elle produit ou qu’elle importe si elle n’a pas au préalable fourni des données sur les caractéristiques de ces substances. Ce que l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques vient de mettre en évidence, c’est que les données fournies par les industriels sont insuffisantes.

De son côté, l'industrie réagit principalement en niant simplement tout manquement à la législation. Pour Hans Casier, le directeur général d’INEOS Phénol (le plus grand producteur de phénol et d’acétone au monde), "ce qui est important, c’est que nous étions les premiers au monde à faire des législations, et ça a donné une toute nouvelle vue au niveau des produits chimiques. Donc, bien sûr il y a beaucoup d’administration et beaucoup de données, et on peut peut-être mieux faire. Mais je peux dire qu’ici, en Europe, on est vraiment top au niveau de la sécurité des produits chimiques."

Il ajoute: "Je pense que ce n’est pas correct de dire qu’on ne suit pas la législation. Quand on travaille dans la chimie, il y a toujours des risques et les risques sont sous contrôle."

D'un no man's land informationnel à une surabondance de données

Il faut reconnaître que l’industrie a fait de nombreux investissements et des efforts pour se mettre en conformité à ces règles européennes. L’Agence européenne des produits chimiques, chargée de l’enregistrement des substances, ne conteste absolument pas les résultats de l’enquête allemande mais elle est submergée par actuellement environ 40 000 dossiers d’enregistrement de substances chimiques.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement, on est passé d’un no man’s land informationnel à une surabondance de données.C’est en partie une usine à gaz ce règlement Reach, d'ailleurs toujours en cours de révision.