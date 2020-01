Un tiers des emplois belges liés directement ou indirectement aux exportations

Près de 30% de l'emploi en Belgique est lié directement ou indirectement aux exportations. Ces emplois se situent dans les entreprises exportatrices mais aussi chez leurs fournisseurs en amont dans la chaîne de valeur, indique mercredi le Bureau du Plan.

L'analyse montre que les exportations belges ont généré directement et indirectement, en 2010, 109,9 milliards d'euros de valeur ajoutée et mobilisé 1,32 million d'emplois (soit 32,5% du PIB et 29,5% de l'emploi total du pays). Les exportations des entreprises manufacturières hautement exportatrices ont mobilisé 500.000 emplois dont près de la moitié dans des entreprises des branches non-manufacturières, principalement de services, explique le Bureau du Plan.

"Dans la réflexion politique, il est donc nécessaire de tenir compte de toute la chaîne de valeur liée aux exportations, ce qui implique de soutenir les entreprises exportatrices dans la recherche de nouveaux marchés mais aussi de renforcer la compétitivité des maillons domestiques de ces chaînes de valeur", estime le Bureau du Plan.