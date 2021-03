Un tiers de plaintes en moins pour non-respect de la liste "Ne m'appelez plus" en 2020

Télémarketing: la liste "Ne m'appelez plus" est-elle efficace? - On n'est pas des pigeons ! -... La liste "Ne m’appelez plus" a remplacé la liste Robinson en 2015 et le principe est tout simple sur papier : vous vous inscrivez pour éviter de recevoir des appels d’entreprises qui veulent vous vendre du vin, ou de fournisseurs d’énergie, ou encore d'opérateurs téléphoniques qui vous proposent des offres diverses et variées … En pratique pourtant, cette liste semble loin d'offrir une protection imparable face aux appels commerciaux.