Un salarié belge sur deux fait preuve de présentéisme: il revient travailler avant la fin de son congé maladie

Un salarié sur deux recommence à travailler avant la fin de son congé de maladie. C’est ce que montre une enquête du secrétariat social Securex auprès de 1600 salariés. Ils retournent donc au boulot, ou télétravaillent — la nuance est importante — dès qu’ils se sentent mieux. Parmi eux, quelques stakhanovistes, comme le constate Guillaume Bosmans, expert RH. "Une personne sur dix parmi les travailleurs absents travaille tout le temps, même en étant malade, donc ne prend pas du tout de congé maladie."

Côté motivation, il y en a toute une série, elles peuvent se combiner, ça dépend d’une personne à l’autre. "30% des personnes qui ont continué à travailler même en étant malade disent que c’est simplement parce qu’ils se sentaient toujours en état de le faire. On voit que 19% le font pour ne pas surcharger leurs collègues et on voit aussi que 12% le font parce qu’ils aiment simplement leur travail. Ce sont donc des raisons qui sont relativement positives. Si on veut chercher le côté plus négatif, ça va beaucoup plus loin et on voit que c’est seulement 8% des gens qui le font parce qu’ils ont l’impression que leur travail va les surcharger par la suite s’ils prennent du retard, et 8% encore le font parce qu’ils ont peur de perdre leur travail. C’est donc relativement minime au final."

Le présentéisme, que l’on peut mettre en opposition avec l’absentéisme, c’est donc être au boulot coûte que coûte. Mais il faut quand même bien préciser qu’il s’agit de congés de maladie de courte durée et d’une gravité limitée. On ne parle pas ici de maladies nécessitant des soins médicaux lourds ni de burn-out par exemple. Dans l’immense majorité des cas, il s’agit de congés de maladie de 1 à 10 jours, qui ne sont d’ailleurs pas non plus liés à une grossesse ou à un accident du travail.