Un robot à l'apparence humaine en guise de collègue: "Ça change complètement l'ambiance de travail"

Les robots travaillent depuis longtemps dans les usines mais de plus en plus, ils travaillent en interaction, physiquement, avec l’humain. L’homme et la machine deviennent de véritables collègues. On parle même, à présent, de cobots (pour collaborative robots en anglais). Pour que cette collaboration soit efficace, des chercheurs belges donnent une apparence plus humaine aux cobots, pour les rendre acceptables aux yeux des travailleurs. Une expérience a lieu dans l’usine de voiture Audi à Forest en Région bruxelloise.

Walt est un nouveau collègue à l’usine. Un bras articulé qui place des points de colle très précisément sur des pièces du châssis de la voiture. Walt n’est pas qu’un bras articulé, il a un visage, il sourit, fait des clins d’œil à son collègue humain, Pierre. Ensemble ils communiquent par geste (il y a trop de bruit dans l’usine pour communiquer par la voix). Pierre indique les pièces à coller, l’endroit où mettre le point, Walt s’exécute. Ils travaillent ensemble, Walt répond qu’il a bien compris par un sourire. "On sent la différence, confirme Pierre. Les robots classiques, c’est un peu froid. Ils sont enfermés derrière un plexiglas et il y a peu d’interactions. On n’a qu’un tout petit écran pour communiquer. Ça lasse après 15 ans".

C’est pour redonner un peu de chaleur dans le travail que ce robot a été "humanisé". "Au début on était un peu méfiants se rappelle Pierre. Mais je vois bien mes collègues, ils sont plus souriants, plus motivés. Ça se passe mieux que le côté austère des autres robots".

Objectif atteint pour la direction

Pour la direction de l’usine, c’est mission accomplie. "Ça change complètement l’ambiance de travail, s’enthousiasme Andreas Cremer, le secrétaire Général d’Audi Brussels. Quand un robot vous salue le matin en vous appelant par votre nom, quand il vous adresse un petit mot pour votre anniversaire, s’il est plus facile à manipuler avec un geste, un sourire, c’est plus simple pour nos travailleurs. C’est plus humain, plus ludique. Et puis, et ce c’est qui nous intéresse en tant qu’entreprise, c’est plus intuitif".

Parce qu’outre la meilleure ambiance de travail, ce qui intéresse la direction c’est une relation homme-machine plus efficace et donc plus productive. "Clairement, avec ces cobots humanisés, nous sommes beaucoup plus productifs ! confirme le Secrétaire Général de l’usine. Les robots soulagent le travailleur qui reste donc en bonne santé, reste motivé et plus productif. Le résultat de travail est excellent. C’est du win-win pour l’entreprise et le travailleur."