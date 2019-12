Un projet d'accord sur les licenciements d'ordre économique chez Canon

Direction et syndicats de Canon Belgium à Diegem (Machelen) ont conclu vendredi après-midi un accord cadre sur les licenciements pour raisons économiques. Ce texte s'inscrira dans le projet d'accord qui sera soumis au personnel mercredi prochain, a indiqué un représentant du syndicat chrétien, Kris Vanden Bossche (ACV Puls).

Canon Belgium vend et entretient des photocopieuses et imprimantes. Près de 600 personnes y travaillent, uniquement des employés et des cadres. Depuis l'an passé, une soixantaine de personnes ont progressivement été remerciées. Comme ces départs ne pouvaient s'inscrire dans le cadre de la loi Renault, les syndicats demandaient la conclusion d'un accord cadre qui offrirait à tout le monde un traitement équitable à l'avenir. Après l'échec d'une réunion de conciliation mercredi, un préavis de grève avait été déposé.

Le ton était plus optimiste vendredi. "Nous avons conclu un accord cadre qui apporte une sérieuse amélioration par rapport à ce que la direction avait initialement présenté. Nous allons en tout cas le défendre devant le personnel", explique M. Vanden Bossche.

La direction a encore indiqué qu'elle était prête à se mettre rapidement autour de la table pour discuter de la deuxième exigence syndicale, à savoir l'harmonisation des statuts du personnel entre les employés de Canon et ceux d'Océ, après la fusion des deux entités en 2014.