Un premier semestre "très positif" pour D'Ieteren, année "historique" pour le segment Auto

L'année 2018 se profile comme de "très bonne facture" pour D'Ieteren, s'est félicité jeudi son administrateur délégué Axel Miller à l'occasion de la présentation des résultats semestriels du groupe belge coté en Bourse. Les six premiers mois ont d'ailleurs été "très positifs" et la société s'attend même à une année 2018 "historique" pour son segment Auto. Les ventes combinées ont atteint 4 milliards d'euros, en hausse de 8,9%, tandis que le résultat consolidé ajusté avant impôts a augmenté de 17,8%, à 154,9 millions d'euros.

Le niveau d'activités est très élevé et supérieur par rapport à l'an passé à la même période dans les trois segments de l'entreprise (D'Ieteren Auto, Belron et Moleskine), s'est réjoui Axel Miller.

L'entreprise belge, qui importe et distribue notamment en Belgique les voitures du groupe VW, table désormais sur une croissance de 10 à 15% pour l'ensemble de l'année grâce aux résultats encourageants engrangés au premier semestre. Elle projetait initialement une hausse de 5 à 10% en la matière.

Sur le marché automobile, les ventes sont en progression de 9,4% sur un an. La part de marché de D'Ieteren Auto dans les immatriculations neuves est d'ailleurs de 21,95%, en très légère hausse, alors que ce marché est globalement lui-même en progression de 2,6%. La marque VW y a confirmé sa position de leader.

Le résultat ajusté avant impôts pour cette division a, en outre, crû de 31,1%, à 83,7 millions d'euros, contre 64,6 millions il y a un an.

Ces résultats semestriels tiennent compte de la cession de 40% de participation dans Belron, la division de D'Ieteren spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrage automobile (dont la marque Carglass fait notamment partie), à la société d'investissement internationale privée Clayton, Dubilier & Rice. La part du groupe belge y est désormais de 54,11%. L'accord avait valorisé Belron à hauteur de 3 milliards d'euros.

Les activités de ce segment ont, elles, connu une croissance organique de 11,2% des ventes et le résultat opérationnel ajusté s'est établi à 106,9 millions d'euros, là où il était de 72,6 millions durant les six premiers mois de 2017.

Quant à la division Moleskine, du nom de l'entreprise italienne produisant des carnets de notes et accessoires de lecture acquise en 2016, les ventes étaient en progression de 18,7% à taux de change constant. Le résultat opérationnel est toutefois en légère régression, à 5,2 millions d'euros, pour 6,1 millions il y a un an, en raison de coûts plus élevés.