Un nombre record d'offres d'emploi en Flandre en 2019

Le bureau flamand de l'emploi, le VDAB, a publié l'an dernier un record de 292.233 offres d'emploi, soit une hausse de 1,8% par rapport à 2018, selon des chiffres publiés vendredi.

Ce sont essentiellement des emplois temporaires qui étaient proposés, avec 80.582 offres de ce type l'an dernier. Il s'agit d'une hausse de près de 12%. Pour les emplois fixes, le nombre d'offres était en léger retrait, de 1,6%, à 211.651.

La progression globale est tout de même moins importante que l'an dernier lorsque le VDAB avait noté une hausse de 11,3% des offres d'emplois par rapport à 2017.

En 2019, la hausse était la plus marquée dans les administrations publiques. Celles-ci ont émis 21,4% de candidatures en plus pour un total de 12.703 offres. Les soins de santé étaient aussi à la recherche de plus de candidats avec une hausse de 15,5%. Les secteurs de confection de machines (-31,1%, 4.044 candidatures) des moyens de transport (-28,4%, 1.438 candidatures) et de la construction (-22,5%, 18.821 candidatures) ont par contre lancé moins d'offres.