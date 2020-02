Un nombre élevé de faillites enregistré en janvier

Le nombre de faillites reste très élevé en Belgique, selon la société d'informations commerciales Graydon. En janvier, 1027 entreprises ont été déclarées en faillite, soit 11% de plus que le même mois l'année dernière.

La Flandre compte le plus grand nombre de faillites avec 510 entreprises concernées en janvier, en augmentation de 7% en un an. La Région wallonne subit cependant la plus forte augmentation avec 272 déclarations de faillite le mois dernier, en hausse de moitié par rapport à janvier l'année dernière. Selon Graydon, cette hausse concerne toutes les provinces.

À Bruxelles, le nombre de faillites a toutefois baissé de 8,3%, à 243.

"Parmi les secteurs concernés, on retrouve principalement l'horeca avec 202 faillites au cours du mois de janvier, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Le record précédent s'élevait à 201 faillites en 2014", détaille Graydon.