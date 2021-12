Un milliard d’euros de déficit : la situation budgétaire en FWB est "tenable à court terme", assure Frédéric Daerden

Le ministre du Budget de la FWB Frédéric Daerden était l’invité de la matinale de la Première, afin de faire le point sur la situation budgétaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un déficit de près d’un milliard d’euros.

"La situation budgétaire en FWB est tenable à court terme, tient à rassurer le ministre. Nous allons présenter aujourd’hui en séance plénière avec un milliard de déficit : ça peut paraître évidemment énorme. Mais un milliard de déficit dans le contexte actuel, le contexte coronavirus, ça reste soutenable. Et d’ailleurs nous le voyons, sur les marchés, nous continuons à avoir un accès aisé aux différents marchés." Mais "il est clair que ce n’est pas tenable à terme, et c’est pourquoi nous devons réellement y réfléchir, mais sans moins investir dans les départements importants comme la jeunesse et la culture, l’enseignement."

"Actuellement le poids de la dette sur l’ensemble de nos dépenses et nos recettes, c’est moins de 2%, donc c’est tout à fait maîtriser. Nous avons une diversité d’emprunteurs possibles, et donc nous avons une sécurité à cet égard-là."

La crise corona, mais aussi un problème structurel

La crise sanitaire a bien sûr impacté les budgets globalement, mais : "nos recettes automatiques, notamment celles qui viennent du Fédéral, sont en partie impactées par la crise corona. Mais c’est clair et net que, indépendamment du coronavirus, nous n’avons pas assez de sous. Nous sommes dans une logique où nos recettes sont actuellement insuffisantes par rapport aux dépenses."

Et les budgets alloués, notamment à l’enseignement supérieur et aux bâtiments scolaires, restent insuffisants. Exemple frappant, celui des bâtiments scolaires : seuls 20% des bâtiments scolaires ont connu des travaux de rénovation depuis 1975. "Nous investissons un milliard en plus de ce qui se fait déjà, et autre élément important, on s’inscrit dans la transition climatique et dans le pacte d’excellence, soit dans une nouvelle dynamique d’enseignement. Et oui, il faut résorber notre retard, il faut vraiment rénover certains bâtiments. La moitié du plan de relance est consacrée aux bâtiments scolaires, donc ce sera un premier boost, et un deuxième boost viendra avec ce milliard que nous avons acté dans le budget 2022."

Où va l’argent de la vente de Voo ?

Le conseil d’administration d’Enodia (ex-Publifin) est favorable à la vente de Voo à Orange : l’avis a été donné ce mardi 14 décembre, rapportant ainsi 1.8 milliards. Pour le président de la fédération liégeoise du PS, cet argent doit servir à investir. "1.8 milliards, c’est la valeur de l’entreprise, donc cela va générer des recettes supplémentaires pour Nethys, de l’ordre d’un bon milliard qu’il faudra investir dans des secteurs d’avenir pour la région liégeoise. C’est donc une double opportunité : celle de continuer le développement de Voo avec un vrai partenaire, mais aussi d’avoir des moyens pour investir dans des nouveaux secteurs."