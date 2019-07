Un médicament pour trouble bipolaire triple de prix: "le patient, jouet du pharmaceutique"

Les patients souffrant d'un trouble bipolaire ont récemment dû opter pour un médicament non-remboursé, le Camcolit, à la suite de la rupture de stock d'un traitement remboursable qui n'est plus disponible pour une durée indéterminée. L'entreprise pharmaceutique Essential Pharma, qui produit le Camcolit, a alors décidé d'en tripler le prix. Une situation dénoncée par Test-Achats, pour qui les producteurs de médicaments "abusent de leur position de monopole pour faire flamber leurs prix". L'organisation de défense des consommateurs exige une explication du SPF Economie et la transparence lorsqu'il s'agit de fixer les prix des médicaments.

Une boite du médicament, à base de carbonate de lithium, coûte désormais 27 euros au lieu de 9,44 euros, ce qui fait grimper le traitement pour une année complète à des centaines d'euros, sans remboursement. L'entreprise Essen­tial Pharma a réagi en soulignant que le changement de prix a été approuvé par le SPF Economie.

De son côté, Test-Achats pointe que cette rupture de stock "a apporté de l'eau au moulin d'Essential Pharma". "Une entreprise qui a acheté des licences de médicaments moins chers au cours des dernières années, puis en a multiplié les prix, en Belgique et à l'étranger", d'après l'organisme.

Des règles légales

L'organisation rappelle, qu'en Belgique, une entreprise ne peut appliquer une augmentation du prix d'un médicament qu'après une demande et une approbation du SPF Economie. "Les règles légales prévoient que la société doit expliquer l'augmentation de prix avec une 'justification chiffrée précise des différents éléments du prix de revient qui constituent le prix'. Toutefois, si on en croit la réaction du service de tarification du SPF Economie, les éléments qui représentent un coût pour l'entreprise et qui devraient justifier le prix exact doivent rester secrets", indique l'organisme de défense des consommateurs.

Test-Achats explique avoir alors demandé conseil à la Commission d'accès aux documents administratifs "qui balaie les arguments en faveur du secret du SPF Economie". "La balle est maintenant à nouveau dans le camp du SPF Economie. La lettre que nous avons écrite avec l'association Ups & Downs à la ministre de la Santé, Maggie De Block, dans laquelle nous lui demandions d'inciter la société Essential Pharma à rentrer un dossier de remboursement, est, elle, restée sans réponse", regrette l'organisation.

Test-Achats appelle les autorités "à mettre fin aux avantages déséquilibrés dont bénéficie l'industrie pharmaceutique et de rendre transparente la fixation des prix des médicaments".