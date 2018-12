Un juge néerlandais interdit toute grève au sein de PostNL dans les semaines à venir

Il ne pourra pas y avoir de grève au sein de l'entreprise postale PostNL dans les semaines à venir aux Pays-Bas, a décidé jeudi un tribunal de La Haye à la suite d'un pourvoi en référé que la société néerlandaise avait introduit contre le syndicat FNV.

PostNL avait initié cette démarche car les grèves annoncées, durant un mois de décembre très chargé pour le secteur, auraient mené à "des dommages et des risques disproportionnés". L'entreprise postale a évoqué un impact direct se mesurant en millions d'euros et des consommateurs qui auraient fortement souffert du retard du courrier et des colis.

D'après la société, ces actions auraient en outre été prématurées car des négociations sont en cours. PostNL espère d'ailleurs pouvoir réunir rapidement les différents syndicats autour de la table pour négocier une nouvelle convention collective de travail.