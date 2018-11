Un jeune chef a perdu son étoile mais il tente de décrocher la lune

Depuis trois ans, plus aucun guide gastronomique ne mentionne le nom de Stefan Jacobs. Chef étoilé à 25 ans au Va Doux Vent, à Uccle, il a vécu la fermeture du restaurant en juillet 2015. Stefan Jacobs est resté dans le métier dans des activités annexes, collaboration avec d'autres chefs dans la préparation de banquets, restaurants éphémères, dont le dernier à peine ouvert à Ixelles, les six derniers mois avant l'inauguration de son établissement à Ernage (Gembloux). De quoi disparaître des radars des guides... Multipliant les contacts directs et appelant sur les réseaux sociaux à des échanges d'idées et de commentaires, Stefan Jacobs et sa compagne ne sont pas perdus de vue, y compris pour les media traditionnels.

Ne pas être juste leur patron

Engager du personnel ne lui pose pas de problèmes: "J'ai été étudiant moi-même et recruter des jeunes du secteur pour une période déterminée est quelquefois plus productif que d'attirer un vieux briscard du métier. Ils ont une énergie, une manière de voir les choses plus positive. Ce qui est déterminant à mes yeux, c'est la motivation des candidats à l'embauche et l'envie de bien faire. C'est à nous, en tant qu'entrepreneur, d'être avec eux et pas juste être leur patron. A moi de leur montrer ce qu'est la vie d'entreprise et de partager un maximum de choses avec eux."

Un investisseur au coin de la table

Le jeune chef est donc devenu patron, entre fourneaux et chantier. Pour son établissement en construction, il a trouvé un investisseur... au coin d'une table: "un client qui a bien aimé ce que nous proposions dans l'un de ces restaurants éphémères. C'est un bon vivant. Il a apprécié l'état d'esprit. Le lien s'est fait comme ça. Et cela correspond mieux à ce que je cherchais peut-être inconsciemment. Que le contact humain soit bon. Stefan Jacobs hésite avant de poursuivre, sourire en coin: "Et que cette personne ne soit pas là juste pour investir dans une bête de course." Le toujours jeune chef (30 ans) a donc appris à travailler sans les guides, grâce à un travail de qualité et de proximité avec le client. Pas plus que d'autres chefs étoilés (français et belges) qui, eux, ont sollicité leur exclusion, il ne renie pas pour autant les guides gastronomiques "qui ont contribué à augmenter la fréquentation de leur restaurant."