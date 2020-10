Un conseil d'entreprise extraordinaire chez Lunch Garden, les syndicats craignent des licenciements

Un conseil d’entreprise extraordinaire est prévu ce mardi matin chez Lunch Garden. Des craintes de licenciements ont été exprimées par les syndicats depuis la mi-septembre, et l’on ne sait toujours combien d’emplois pourraient être supprimés dans la chaîne de restauration.

Les résultats de l’année 2019 étaient bons, avec un bénéfice de plus de 4 millions d’euros. Mais la crise sanitaire et la fermeture des établissements Horeca a durement frappé l’enseigne. Côté syndical, on craint que le Covid " serve de prétexte à de licenciements, qui seraient surtout dus à une mauvaise gestion financière ".

Lunch Garden, détenu depuis 2015 par le fonds d’investissement Freshstream (Londres), compte plus ou moins 1100 employés, et 63 restaurants dont 17 franchisés.