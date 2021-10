Un centre de recherche et l'Université de Gand étudient le potentiel du méthanol vert

Des chercheurs du VIL, centre lié au secteur logistique flamand, et l'Université de Gand étudient le potentiel du méthanol vert pour la propulsion de bateaux, de trains, pour certaines activités portuaires ou pour le transport de marchandises.

Le méthanol est un carburant largement utilisé dans des activités industrielles mais il est aujourd'hui produit à partir d'énergies fossiles.

Dix-huit entreprises ainsi que le North Sea Port participent au projet de recherche. Les chercheurs veulent voir à quoi devront ressembler les réservoirs, le transport, le stockage, etc. et voir si tout cela est réalisable d'un point de vue économique et opérationnel.