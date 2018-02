Un Boeing 737 Max flambant neuf dans le ciel belge

Lundi prochain, les passagers du vol Bruxelles-Tenerife opéré par Tuy Fly Belgium vont non seulement embarquer dans un avion neuf mais ils seront parmi les premiers européens à découvrir le Boeing 737 Max, autrement dit la toute dernière version de cet avion pas tout à fait comme les autres.

Commande groupée

Créé à la fin des années 60, le 737 est l’avion le plus vendu de l’histoire : il y en a déjà eu plus de dix mille dans le ciel. De plus en plus confronté à la concurrence de la famille A320neo de chez Airbus, le Max a tout de même déjà séduit de nombreuses compagnies (plus de 4300 exemplaires commandés par un total de 91 clients) dont quelques-unes n’ont pas lésiné sur la commande, comme l’américaine Southwest (240), l’indonésienne Lion Air (200) ou encore Fly Dubai (250) ; Ryanair et Norwegian en ont pour leur part commandé 110, American Airlines 100 et le groupe TUI 70, dont 4 pour la filiale belge.

C’est évidemment cela qui permet d’obtenir une substantielle réduction sur le prix catalogue qui est de 117 millions de dollars : grâce à cette commande groupée, les 737 Max de Tu Fly Belgium reviennent à environ 50 millions de dollars.

Aussitôt acheté, aussitôt revendu

A peine entrés en possession de leur avion, les dirigeants de la compagnie belge l’ont revendu à une société japonaise de leasing avec laquelle ils ont signé un contrat de location pour les douze prochaines années au tarif d’environ 350 mille dollars par mois.

L’opération, appelée " sale and leaseback " permet notamment aux Belges, outre le bénéfice financier réalisé en revendant l’avion plus cher qu’ils ne l’ont acheté - de ne pas devoir se préoccuper de l’avion au terme de ces douze ans ; les japonais quant à eux font malgré tout une bonne affaire en achetant un avion neuf moins cher que s’ils avaient traité directement avec Boeing puisqu’ils n’auraient pas bénéficié de la réduction liée à cette commande importante de 70 avions.

Moins gourmand et moins bruyant

Aujourd’hui produit au rythme de 47 exemplaires par mois – il est prévu de passer bientôt à 52 – le 737 Max est fabriqué sur le site de Renton, à une trentaine de kilomètres au sud de Seattle. Ce qui les distingue principalement de la version précédente (" le Next Generation "), c’est un nouveau moteur (LEAPB 1-B fabriqué par CFM International), de nouvelles ailettes en bout d’ailes et un cône de queue redessiné. De quoi permettre à l’avion d’être moins gourmand en carburant (une économie d’au moins 14%, ce qui est loin d’être négligeable non seulement en terme économique mais d’empreinte environnementale) et nettement moins bruyant : Boeing annonce une réduction de 40% de l’empreinte sonore au sol.

Les passagers pour leur part devraient apprécier une cabine à la fois plus lumineuse et plus silencieuse dans laquelle les compartiments à bagages sont plus grands.

Et puis il y a une autre conséquence très concrète de l’arrivée de ce nouvel avion, et des quatre autres qui vont le rejoindre cette année dans la flotte de TUI Fly Belgium (trois 737 Max neufs et un 787 d’occasion), 220 nouveaux emplois directs vont être créés au sein de la compagnie qui en compte aujourd’hui 1200.

Moins de 15 ans après avoir son lancement, dans un contexte qui était loin d’être favorable après les faillites de la Sabena et de Sobelair, TUI Fly Belgium démontre année après année qu’il existait bel et bien un espace pour développer une nouvelle compagnie belge aux côtés de Brussels Airlines.