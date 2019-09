Un accord social conclu chez Skeyes sur les horaires des contrôleurs aériens

Skeyes, l'entreprise chargée du contrôle de l'espace aérien belge, a conclu un accord social au sein de la commission paritaire sur le mécanisme de planning (horaire) pour les contrôleurs aériens, annonce-t-elle mercredi. Quatre autres accords ont également été conclus sur des questions relatives à l'organisation du travail.

L'accord sur le planning des opérations est "une étape importante" dans la concertation sociale prolongée chez Skeyes, qui a déjà produit des accords les 22 mars et 10 mai derniers, poursuit l'entreprise. "Les accords permettent à Skeyes de continuer à garantir la sécurité du trafic aérien et d'implémenter à partir du 1er janvier 2020 la réglementation européenne concernant le fatigue management et le rostering."