Uber Eats augmente ses tarifs de livraison en Belgique en plein déconfinement : nouveau coup dur pour les coursiers

Le message a été adressé cette semaine aux milliers de clients belges de la plateforme de livraisons de plats Uber Eats. "Vous verrez des frais de livraison plus élevés que ce que vous avez l’habitude de payer." Concrètement, les tarifs de livraison augmentent alors que la Belgique entre en phase de déconfinement progressif . Ils ne seront plus de 2,50 euros la commande mais 4,95 euros.

Le conflit social se durcit chez Deliveroo. Un collectif de coursiers occupe toujours le siège bruxellois. Ils sont arrivés mercredi après-midi et ont passé la nuit sur place. Leur volonté est de réclamer un statut de salarié pour les travailleurs; certains ne veulent plus d'un statut d'indépendant. La société de livraison des repas à vélo emploie environ 2.000 personnes en Belgique. Une rencontre est prévue à 14h entre les coursiers et le Ministre Kris Peeters, à son cabinet.

"Oui, nous percevons plus. En théorie. Mais au final, nous sommes perdants", se lamente ce livreur de manière anonyme. Explications. "Personne ne commande en bas de sa rue. Une livraison, c’est en général un trajet de 4 ou 5 kilomètres pour le livreur." Gain pour le livreur : plus de six euros contre 4,95 euros désormais. "Ce qui est inférieur à ce que nous percevions avant. Par course, il m’est même déjà arrivé de percevoir jusqu'à 12 à 13 euros. Maintenant, ce n’est plus possible"

Pour 60 à 70% de mes courses, je suis perdant

Bruxelles, par exemple, compte entre 300 et 500 livreurs, qui critiquent régulièrement leur statut et leurs conditions de travail. Certains livrent à vélo, d'autres en scooter ou en voiture. En fonction du mode choisi, les charges varient. "Moi, à moto", ajoute ce livreur, "je dois compter 25 centimes du kilomètre pour mes frais. Les deux euros fixes que j’avais avant ont disparu. Et je ne peux rien gagner en plus sur les plus longues distances. Pour 60 à 70% de mes courses, je reste perdant."

Perdant aussi quand le livreur doit attendre le plat à livrer pendant de (très) longues minutes chez le restaurateur. "Le temps d’attente n’est pas rémunéré." Pas rare qu’il puisse durer entre 30 minutes et une heure.

Certains livreurs fermeront les yeux

La nouvelle tarification aurait toutefois un avantage, dit notre interlocuteur, dont la rémunération brute varie de 30 à 50 euros par jour. "Maintenant, on peut ne choisir que les petites courses, celles qui ne vont pas générer trop de frais. A côté, il ne faut pas perdre de vue que certains livreurs fermeront les yeux. Il y en aura toujours qui n’ont pas le choix et effectueront de longs trajets pour 4,95 euros."