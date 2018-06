Twitter va remplacer Monsanto au sein de l'indice S&P 500

Le réseau social Twitter va intégrer l'indice S&P 500 à Wall Street à la place du géant des OGM et des pesticides Monsanto, bientôt racheté par le groupe Bayer, a indiqué lundi la société S&P Dow Jones Indices.

Ce changement interviendra avant l'ouverture des marchés le jeudi 7 juin, a affirmé la société dans un communiqué.

Et Netflix remplace Monsanto dans le S&P 100

S&P Dow Jones Indices précise par ailleurs que la plateforme de streaming en ligne Netflix va de son côté remplacer Monsanto au sein de l'indice S&P 100.

Après cette annonce, le cours de Twitter progressait de plus de 3% dans les échanges électroniques suivant la séance à Wall Street, au-dessus des 39 dollars.

Le cours du réseau social avait déjà bondi de 3,36% au cours de la séance de lundi, lors d'une journée marquée par la nette progression des valeurs technologiques.

L'indice élargi S&P 500 regroupe les 500 plus grosses sociétés cotées américaines. C'est l'un des indices boursiers les plus surveillés aux Etats-Unis avec l'indice vedette Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq, à forte coloration technologique.

Adieu Monsanto

Le groupe allemand Bayer, qui compte boucler le rachat de Monsanto ce jeudi pour près de 63 milliards de dollars, a annoncé lundi qu'il allait supprimer la marque Monsanto dès qu'il aura racheté le géant, faisant ainsi disparaître un nom synonyme pour ses détracteurs des dérives de l'agrochimie.