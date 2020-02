Tweets, promesses, marketing: comment fait Elon Musk pour créer de la valeur à Tesla?

Il promet un voyage sur Mars en 2022, creuse des tunnels pour relier en un temps record de grandes villes et a accéléré l’adoption des voitures électriques à travers le monde. Lui, c'est Elon Musk. Sa dernière aventure est couronnée par une flambée boursière de sa société Tesla.

L’action du constructeur automobile Tesla bondissait de plus de 15%, mardi matin, à l’ouverture de Wall Street, à plus de 900 dollars. Depuis le début de l’année, le titre de l’entreprise pilotée par le fantasque Elon Musk a plus que doublé de valeur, portant la capitalisation boursière de Tesla à plus de 160 milliards de dollars.

Tesla vaut désormais plus en Bourse que General Motors et Ford réunis, ou que le seul groupe Volkswagen, alors que le constructeur de voiture électrique américain n’a jamais engrangé le moindre bénéfice annuel et a livré 367.500 véhicules en 2019. Si les performances boursières insolentes de Tesla interpellent plus d’un analyste, il semble que l’action profite de l’annonce par Panasonic, lundi, de bonnes performances d’une usine de batteries appartenant à la fois à Tesla et au groupe nippon. Selon Panasonic, cette gigantesque usine située dans le Nevada a été rentable pour la première fois au quatrième trimestre 2019.

Elon Musk, le visionnaire

A 48 ans, Elon Musk, d’origine sud-africaine, s’est imposé comme un "visionnaire", qui bouscule et réécrit à sa façon les codes de conduite des patrons en entreprises et s’est adjoint une légion de fans.

En à peine cinq mois, Tesla, le constructeur de voitures électriques dont il a pris les rênes en 2008 après avoir été un investisseur de la première heure, a vu sa valeur à Wall Street passer d’une quarantaine de milliards à plus de 162 milliards mardi, davantage que General Motors, Ford, Fiat-Chrysler, Renault et PSA Peugeot combinés.

Cette ascension tient, selon des experts, à la personnalité de M. Musk, devenu milliardaire après avoir revendu la société Paypal, co-créée avec un autre enfant terrible de la "tech", Peter Thiel.

"Tesla a un leader hautement charismatique, qui est parvenu à dépeindre une image de lui-même et de l’entreprise comme des visionnaires ; qui repoussent les barrières et accomplissent ce que n’a jamais accompli un autre constructeur automobile", résume Karl Brauer, du cabinet Kelley Blue Book.

S’il n’a pas créé Tesla, Elon Musk a bâti la société à coups de promesses, pas toujours tenues, et grâce au marketing.

Tesla est, selon lui, une société technologique, en avance sur les technologies électrique et autonome, considérées comme les modes de transport de demain.

Acheter ou rouler dans une voiture Tesla revient par conséquent à être "cool" et à protéger et sauver l’environnement puisqu’on réduit son empreinte carbone et on est en phase avec les nouvelles lois environnementales à travers le monde.