Turquie : inflation record en décembre à 36,08% au plus haut depuis 2002

M. Erdogan refuse toute inflexion dans sa politique économique: il semble faire le pari de la croissance à tout prix, qui a atteint 7,4% sur un an au troisième trimestre.

Le chef de l'Etat estime que les taux d'intérêts élevés favorisent l'inflation, mais sa politique monétaire et le manque d'indépendance de la banque centrale ont entraîné la monnaie nationale dans sa chute.

Cette hausse des prix à la consommation, plus de sept fois supérieure à l'objectif initial du gouvernement, s'explique par la chute de près de 45% de la livre turque face au dollar sur un an. Cette hausse a été alimentée par la politique monétaire du président Erdogan, qui a poussé la banque centrale turque à abaisser ses taux d'intérêt.

L'inflation a atteint 36,08% sur un an en décembre en Turquie, un record depuis septembre 2002 dû à la dégringolade de la livre turque qui place le président Recep Tayyip Erdogan en position inconfortable, à dix-huit mois de la prochaine élection présidentielle.

L'inflation saute ainsi aux yeux dans les supermarchés, où les étiquettes ne cessent d'être réimprimées: les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 43,8% sur un an.

Selon les chiffres officiels, la farine et la viande de poulet ont vu leurs prix augmenter de 86% en un an, l'huile de tournesol de 76% et le pain de 54%.

Dans ce contexte, le président Erdogan a relevé le salaire minimum au 1er janvier de 2.825,90 à 4.253,40 livres (environ 275 euros), soit une hausse de 50% en grande partie effacée par la conjoncture.

Après plusieurs semaines de pertes, la livre turque s'était pourtant redressée mi-décembre.