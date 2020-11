Turquie : Erdogan nomme un nouveau ministre des Finances après la démission de son gendre

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé lundi soir un nouveau ministre des Finances après avoir accepté la démission de son gendre Berat Albayrak, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu.

Lutfi Elvan, 58 ans, chef de la commission parlementaire de la planification et du budget, sera désormais chargé du Trésor et des Finances. Membre du parti au pouvoir AKP, il a déjà eu plusieurs maroquins dont celui de Premier ministre adjoint et de ministre du Développement.

Le gendre du président turc, Berat Albayrak, a démissioné de son poste de ministre des Finances, en invoquant, à 42 ans, des raisons de santé. Le président turc a accepté que celui-ci démissionne du poste qu’il occupait depuis deux ans. "Après examen par notre président, la demande du ministre des Finances Berat Albayrak d’être relevé de ses fonctions a été acceptée", a indiqué lundi soir la présidence dans un communiqué.

Une crise monétaire

Selon des observateurs, la démission du ministre pourrait être liée à des désaccords concernant le remplacement du gouverneur de la Banque centrale, intervenu samedi. Le gouverneur de l’institution, Murat Uysal, a été limogé et remplacé par l’ancien ministre des Finances Naci Agbal.

Au cours des deux années de mandat de M. Albayrak au poste de ministre des Finances, la Turquie a souffert d’une crise monétaire en 2018 et la livre turque a atteint des plus bas historiques par rapport au dollar et à l’euro. M. Albayrak avait été ministre de l’Energie entre 2015 et 2018.

En août, il avait suscité l’indignation en minimisant la chute de la livre turque, dans une interview télévisée. "Êtes-vous payé en dollars ? Avez-vous des affaires en dollars ?", avait-il demandé au présentateur de CNN Turk. Sa question était devenue virale sur les réseaux sociaux.

La livre turque, en chute libre ces derniers mois, a atteint lundi son plus haut niveau en deux ans, après la démission du ministre des Finances et la nomination de son remplaçant. La livre turque a terminé la journée à environ 8 TRY contre un dollar, après l’avoir commencée à environ 8,40 TRY pour un dollar. Depuis le 1er janvier, la devise turque avait perdu près du tiers de sa valeur face au billet vert.

M. Albayrak est marié à la fille aînée de M. Erdogan, Esra. Ils ont quatre enfants.