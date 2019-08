TUI: le bénéfice s'effondre après l'interdiction de voler des Boeing 737 Max

Les nouveaux "Boeing 737 MAX" achetés par TUI - JT 19h30 - 31/01/2018 Vous avez peut-être déjà volé dans un Boeing 737 ? C’est l'avion le plus vendu de l'histoire, il y en a eu plus de 10 mille dans le ciel depuis sa création à la fin des années 60. Aujourd'hui, le 737 fait peau neuve, il garde évidemment son nom mais on y ajoute « Max ». Et la compagnie belge TUY Fly vient de recevoir le premier des 4 exemplaires qu'elle a commandés.