TUI Fly va engager 250 personnes avec l'arrivée de cinq nouveaux avions

La compagnie aérienne belge TUI Fly va engager 144 personnes dans le cadre de l'intégration de quatre avions Boeing 737 MAX à sa flotte, a-t-elle annoncé mardi lors d'une cérémonie célébrant l'arrivée du premier de ces nouveaux appareils à Brussels Airport. Plus tard dans l'année, la venue à Zaventem d'un second 787 Dreamliner signifiera l'engagement d'une centaine de travailleurs en plus.

La filiale belge du groupe touristique allemand TUI a en effet besoin de main-d'oeuvre supplémentaire, que ce soient des pilotes et du personnel de bord ou pour s'occuper de la maintenance des 737 MAX, des avions moyen courrier, qui peuvent embarquer 189 personnes à leur bord.

Quinze nouvelles destinations

Trois autres de ces appareils viendront rejoindre la flotte de TUI Fly, respectivement en mars, avril et mai. Quatre des cinq premiers avions de ce genre livrés au groupe touristique allemand prendront ainsi la direction de sa filiale belge. S'y ajoutera, enfin, un deuxième Boeing 787 Dreamliner, pour les vols long courrier, dans le courant de l'année.

Au total, l'entreprise va dès lors engager quelque 250 personnes dans les mois à venir. "Le secteur fait rêver et attire les gens. Nous avons donc de nombreux candidats", assure une porte-parole.

Tous ces avions permettront à la compagnie belge d'opérer vers quinze nouvelles destinations durant la prochaine saison estivale et ce, à partir des cinq aéroports du pays depuis lesquels elle opère : Zaventem, Anvers, Charleroi, Liège et Ostende.