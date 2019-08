Trump vs FED : Pourquoi il faut craindre une perte d'indépendance des banques centrales

Le président américain répète ses attaques contre la FED, la banque centrale des Etats-Unis. Donald Trump voudrait la voir abaisser ses taux d’intérêts directeurs plus fortement, et plus rapidement. Il a même suggéré qu'il pourrait renvoyer le président de la Réserve Fédérale, Jérôme Powell, suscitant de nombreuses craintes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine. A tel point qu'en début de semaine, 4 anciens dirigeants de la banque centrale américaine co-signaient un plaidoyer pour une FED indépendante dans le Wall Street Journal. "L’économie fonctionne mieux quand la banque centrale est indépendante de pressions politiques de court-terme", assènent-ils. Tout en soulignant qu'indépendance ne signifie pas opacité ou manque de supervision.

Mais pourquoi donc craindre une perte d'indépendance des banques centrales? Rappelons que cette indépendance n'est que relativement récente. Pour Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG, école de commerce, "si dans beaucoup de juridictions du monde, on a voulu graver dans le marbre de la loi, l'indépendance de de la banque centrale, c'est du fait des mauvaises expériences du passé. On a constaté que si l'action de la banque centrale est soumise au diktat du pouvoir politique, les partis au pouvoir ont tendance à imposer une politique monétaire qui convient à leurs propres intérêts, ou à ceux de leurs électeurs, ou à leur calendrier électoral sans tenir compte de l'état réel de l'économie".

"Monsieur Trump est l'exemple même du politicien qui souhaite diminuer l'indépendance de la banque centrale pour infléchir la politique de celle-ci selon son propre calendrier électoral. C'est toujours plus facile de se faire réélire dans une économie en expansion avec un chômage au plus bas. Mais c'est déjà le cas aux Etat-Unis, qui sont dans une phase d'expansion, au moins 8 ans, parmi les plus longues de leur histoire. Et Monsieur Trump voudrait que cette période d'expansion continue jusqu'à sa réélection". Son espoir, qu'une baisse accrue et accélérée des taux d'intérêts dope encore un peu plus l'économie américaine. Mais demander à la FED une accommodation encore supérieure de la politique monétaire, c'est quelque chose de plutôt atypique en période de plein emploi.

Et Georges Hübner, professeur de finances à HEC Liège, confirme, "A priori, il n'y a pas de signes avant-coureurs d'une récession aux Etats-unis. Et donc, il n'y a pas d'urgence à recommencer une baisse des taux. D'autant que ce sont des cartouches dont les banques centrales ont bien besoin quand ça va vraiment mal, donc si on commence maintenant à être accomodants, cela fera tout ça de munition en moins quand il y azura vraiment une crise.